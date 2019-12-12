Rusya'dan Almanya'ya misilleme, 2 Alman diplomat sınır dışı edildi - Son Dakika
Son Dakika Politika Rusya'dan Almanya'ya misilleme, 2 Alman diplomat sınır dışı edildi - Son Dakika

Rusya'dan Almanya'ya misilleme, 2 Alman diplomat sınır dışı edildi

6 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Rusya Büyükelçisini bakanlığa çağırarak iki Alman diplomatı sınırdışı ettiğini açıkladı.

Rusya'dan Almanya'ya misilleme, 2 Alman diplomat sınır dışı edildi, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Rusya Büyükelçisini bakanlığa çağırarak iki Alman diplomatı sınırdışı ettiğini açıkladı.


Almanya Dışişleri Bakanlığının bir Gürcistan vatandaşının öldürülmesiyle bağlantılı olarak Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde görevli 2 Rus diplomatı sınır dışı etmesinin ardından iki ülke arasındaki diplomatik kriz devam ediyor.


Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Rusya Büyükelçisi Geza Andreas von Geyr'i Rus diplomatların sınır dışı edilmesine karşı atılacak adımlar konusunda bilgilendirmek amacıyla bakanlığa çağırdı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, misilleme olarak 2 Alman diplomatın sınır dışı edildiği ve Alman büyükelçinin bu konuda bilgilendirildiği belirtildi. Açıklamada, Alman diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 7 gün süre verildiği kaydedildi.


Berlin'de Ağustos ayında 40 yaşındaki Tornike K. isimli Gürcistan vatandaşının başından vurularak öldürülmesinin ardından 49 yaşındaki bir Rus tutuklanmış ve Rus Büyükelçiliğinde çalışan 2 kişinin ise cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilmişti. Rusya'nın konuyla ilgili gerekli adımları atmamasını gerekçe gösteren Alman Federal Savcılık Ofisi, cinayet sorumlusunun itiraflarını delil olarak kullanarak cinayette başka bir ülkenin gizli servisi olduğuna hükmetmişti. Almanya Dışişleri Bakanlığı ise Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinin 2 çalışanını sınır dışı etmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Berlin'in asılsız ve dostça olmayan adımlarına karşılık tedbirler alınacağını açıklamıştı. - MOSKOVA

Almanya, Berlin, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Barış Pınarı Harekat bölgesinde 75 adet Claymore tipi mayın imha edildi
Son dakika: Parti için resmi başvuruyu yapan Davutoğlu'nun ekibinden ilk açıklama: Partinin logosu ve ismi yarın açıklanacak Almanya'nın 10. Cumhurbaşkanı Wulff: ABD ve Çin'le rekabet için AB şart Eski milletvekili Ayhan Sefer Üstün yeni partinin kurulduğunu duyurdu

Son Dakika Haberleri
18:36 Sağlık Bakanlığından uyuz ilacı bulunmadığı iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika Haber
18:36 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
18:34 Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu - Son Dakika Haber
18:34 Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika Haber
18:31 Bursa'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika Haber
18:08 AK Parti Hakkari Merkez İlçe Başkanı Adıyaman görevden alındı - Son Dakika Haber
17:28 Bebeğini düşürmesi için gasp süsü verilerek dövülen anne: Evliliğe zorlamadım - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 18:44:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya'dan Almanya'ya misilleme, 2 Alman diplomat sınır dışı edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]