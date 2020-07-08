Rusya'dan ambulans uçakla getirildiği vatanında Kovid-19'u yendi - Son Dakika

Rusya'dan ambulans uçakla getirildiği vatanında Kovid-19'u yendi

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasının ardından sağlık durumu kötüleşen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirilip İzmir'de tedavi altına alınan Yılmaz Günay, yeniden sağlıklı olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasının ardından sağlık durumu kötüleşen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirilip İzmir'de tedavi altına alınan Yılmaz Günay, yeniden sağlıklı olmanın mutluluğunu yaşıyor.

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İzmir'in Menemen ilçesinde ikamet eden ve 1 yıl önce Rusya'nın Amur bölgesindeki bir doğal gaz şantiyesine çalışmak üzere giden 42 yaşındaki 2 çocuk babası Günay'a mayıs ayında yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bir süre hastanede tedavi gören Günay'ın yanı sıra aynı şantiyede çalışanların bazılarına da Kovid-19 teşhisi konulması üzerine Günay'ın eşi Nurhayat Günay, eşinin Türkiye'ye getirilip tedavi edilmesi için Sağlık Bakanlığından yardım istedi.

Günay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla 20 Haziran'da Rusya'nın Blagoveshchensk Havalimanı'na gönderilen ambulans uçakla İzmir'e getirilerek pandemi hastanesine dönüştürülen Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Pandemi servisinde 15 gün tedavi gören Günay, yapılan iki testin de negatif çıkmasının ardından hastaneden taburcu edildi.

Eşi Nurhayat Günay ve 2 çocuğunu aylar sonra ilk kez gören Yılmaz Günay, Menemen'deki evinde sağlığına kavuşup onlarla yeniden zaman geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Sağ olsun devletimiz bizi orada bırakmadı"

Yılmaz Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 hastalığı nedeniyle çok zor günler yaşadığını, bir daha eşini ve çocuklarını görememekten korktuğunu söyledi.

Rusya'daki hastanede tedavi gördüğü günlerde sağlık durumunun kötüye gittiğini, bu nedenle yaşadıklarına ilişkin bir şey hatırlamadığını belirten Günay, "Eşim tedavimin Türkiye'de devam etmesi için Sağlık Bakanlığına ulaşmış. Durumumu anlatmış. Sağlık Bakanlığının beni almak için uçak ambulans gönderdiğini öğrenince çok mutlu oldum. Uçağın içinde Türk sağlık personellerini görünce rahatladım. Sağ olsun devletimiz bizi orada bırakmadı, Türkiye'ye getirdi. Yapılan tedaviler sonucu hastalığı yendim." dedi.

Günay, Türkiye'nin ne kadar güçlü bir ülke olduğunun Kovid-19 sürecinde daha iyi anlaşıldığını, hastalık teşhisi konulan vatandaşların dünyanın neresinde olursa olsun ambulans uçaklarla getirilip tedavi edildiğini anlattı.

Vatandaşlara uyarılara uyun önerisi

Sağlığına kavuşmasının ardından kendini yeniden doğmuş gibi hissettiğini anlatan Günay, şunları kaydetti:

"Ben ülkeme ne kadar teşekkür etsem azdır. Türkiye sayesinde hayattayım. Rahat bir şekilde nefes almak çok güzel. Ailemle beraber olduğum için çok mutluyum. Çocuklarımla vakit geçirmeyi çok özledim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan'a teşekkür ederim. Ben bu hastalık nedeniyle çok zor günler yaşadım. Vatandaşlara uyarım maske takmaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve hijyene önem vermeleri."

Nurhayat Günay ise eşinin sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "O zor günlerde Sağlık Bakanlığımızı telefonla aradım. Eşimin durumunu anlattım ve yardım istedim. Telefondaki görevli, 'Biz eşiniz için gereken çalışmaları yapacağız' dedi. Benden çocuklarımla ilgilenmemi istedi. Eşimi hastanede gördüğüm ilk an kendimi rüyada gibi hissettim. Herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Günay'ın kızı Melek Günay da babasının sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini, annesi ve abisiyle birlikte her gün babasına moral verdiklerini sözlerine ekledi.

Fahrettin Koca, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'dan ambulans uçakla getirildiği vatanında Kovid-19'u yendi - Son Dakika

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