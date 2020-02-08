Rusya'dan Ankara'ya gelen heyet Dışişleri Bakanlığına giriş yaptı. - Son Dakika

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Rusya'dan Ankara'ya gelen heyet Dışişleri Bakanlığına giriş yaptı.
6 saat önce
Rusya'dan Ankara'ya gelen heyet Dışişleri Bakanlığına giriş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:17 Kaynak: İHA
Rusya'dan Ankara'ya gelen heyet Dışişleri Bakanlığına giriş yaptı. Görüşmede, Soçi'de imzalanan İdlib Muhtırası ele alınacak. - ANKARA
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