Rusya'dan Antalya'ya ilk uçakla 519 yolcu geldi - Son Dakika

PANDEMİ sürecindeki uçuş yasağının sona ermesinin ardından Rusya'dan turizmin başkenti Antalya'ya uçan ilk uçakla 519 yolcu geldi.

Koronavirüs nedeniyle mart ayından itibaren tüm uçuşların durduğu FraportTAV Antalya Havalimanı'nda 1 Temmuz'da başlayan yurt dışı uçuşlar artarak devam ediyor. Yeni normalleşmeyle birlikte Rusya Federasyonu, 1 Ağustos'tan itibaren İstanbul ve Ankara'ya, bugün itibariyle de Antalya, Dalaman ve Bodrum'a uçuşlarını başlattı. Uçuş yasağının kaldırılmasının ardından 519 yolcusuyla Sheremetyevo Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan Rossiya havayoluna ait uçak, saat 03.23'te FraportTAV Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Pandemi sonrasında Antalya'ya gelen ilk Rus turist kafilesi, termal kameralarda vücut ısısı ölçümlerinin ardından pasaport işlemlerini gerçekleştirdi. Valizlerini alan Rus turistler maskelerini takmış bir şekilde kalacakları turizm tesislerine doğru yola çıktı.

'KORONAVİRÜSTEN DOLAYI ÇOK BUNALDIK'Rusya'dan Antalya'ya tatile gelen Noil Khasbulin (29), "Koronavirüsten dolayı çok bunaldık. Artık dinlenmek istiyoruz. Bu anı çok bekliyorduk" dedi.'MERHABA ANTALYA'Rus turist Tatyana Gridnova (31), "Koronavirüsten dolayı hiçbir şey düşünmüyorum. Şu anda tatil yapmak istiyorum. Her şey tanrının elinde" diye konuştu.Türkçe bildiğini de belirten Gridnova, Türkçe olarak, "Merhaba Antalya. Çok balık, çok deniz. Seni seviyorum" dedi.'TATİL YAPMAK İSTİYORUZ'

Yolcular arasında yer alan Anton Krolovdrovski (29) de, "Koronavirüsten dolayı tabii ki endişeleniyoruz. Sadece tatil yapmak istiyoruz" dedi. Yanındaki arkadaşı Valeia Sinsivo (28) ise aynı duyguları paylaştıklarını ifade etti.