Rusya'dan 'Aramco' saldırılarına objektif soruşturma çağrısı
52 dakika önce
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Saudi Aramco petrol tesislerine saldırıya ilişkin, "Soruşturma sürecinin objektif olması önemli. Delillerle desteklenmeyen suçlamalar, meseleyi çözmek yerine sorunlu olan bölgede gerginliği arttırır." dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Saudi Aramco petrol tesislerine saldırıya ilişkin, "Soruşturma sürecinin objektif olması önemli. Delillerle desteklenmeyen suçlamalar, meseleyi çözmek yerine sorunlu olan bölgede gerginliği arttırır." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:10
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