Son Dakika Haberleri: Rusya'dan 'Aramco' saldırılarına objektif soruşturma çağrısı
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Rusya'dan 'Aramco' saldırılarına objektif soruşturma çağrısı

52 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Saudi Aramco petrol tesislerine saldırıya ilişkin, "Soruşturma sürecinin objektif olması önemli. Delillerle desteklenmeyen suçlamalar, meseleyi çözmek yerine sorunlu olan bölgede gerginliği arttırır." dedi.

Rusya'dan 'Aramco' saldırılarına objektif soruşturma çağrısı, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Saudi Aramco petrol tesislerine saldırıya ilişkin, "Soruşturma sürecinin objektif olması önemli. Delillerle desteklenmeyen suçlamalar, meseleyi çözmek yerine sorunlu olan bölgede gerginliği arttırır." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:10 
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