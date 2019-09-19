Rusya'dan 'Aramco' saldırılarına objektif soruşturma çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Saudi Aramco petrol tesislerine saldırıya ilişkin, "Soruşturma sürecinin objektif olması önemli. Delillerle desteklenmeyen suçlamalar, meseleyi çözmek yerine sorunlu olan bölgede gerginliği arttırır." dedi.

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