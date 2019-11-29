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Rusya'dan ateşlenen balistik füze Kazakistan'daki hedefi vurdu

6 saat önce

Rusya tarafından Astrahan'dan fırlatılan ve Topol-M nükleer başlık taşıyabilen kıtalararası balistik füze, Kazakistan'da bulunan hedefi vurdu.

Rusya'dan ateşlenen balistik füze Kazakistan'daki hedefi vurdu, System.String[]

Rusya tarafından Astrahan'dan fırlatılan ve Topol-M nükleer başlık taşıyabilen kıtalararası balistik füze, Kazakistan'da bulunan hedefi vurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Stratejik Füze Kuvvetleri Muharebe Ekibi tarafından Rusya'ya bağlı Astrahan bölgesinde bulunan Kapustin Yar uzay üssünden gece saatlerinde Topol-M nükleer başlık taşıyabilen balistik füzelerin ateşlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, kıtalararası balistik füzenin ateşlendikten sonra Kazakistan'daki Sary Shagan füze test alanında bulunan hedefin tam isabetle vurulduğu ve balistik füzenin görevini başarıyla tamamladığı belirtildi.

Öte yandan Rusya tarafından 2014 yılının Mart ayında Kapustin Yar eğitim poligonundan fırlatılan 3 adet Topol-E kıtalararası balistik füzesi ateşlenmiş ve füzeler yine Kazakistan'daki Sary Shagan füze test alanındaki hedefleri vurmuştu. Gerçekleştirilen bu atışlardan sonra Rusya ilk kez yeni bir balistik füze ateşleyerek Kazakistan'daki hedefi vurdu.

(İHA)

Kazakistan, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:35 Kaynak: İHA
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