Rusya'dan Avrupa Birliği'ne vize tepkisi - Son Dakika
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Rusya'dan Avrupa Birliği'ne vize tepkisi

30.08.2022 16:35
Rusya'dan Avrupa Birliği'ne vize tepkisi

Kremlin, Rus turistlere vize yasağı getirmeyi tartışan AB ülkelerinin, "deliliğin sınırında" olduğunu öne sürdü.

Kremlin, Rus turistlere vize yasağı getirmeyi tartışan AB ülkelerinin, "deliliğin sınırında" olduğunu öne sürdü. Öneri, AB dışişleri bakanlarının Prag'daki toplantısında ele alınacak.Kremlin, Rus turistlere vize yasağı getirmeyi tartışan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine sert tepki gösterdi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "akıl dışı" olarak tanımladığı bu önerilerin Batı'nın Rusya karşıtı gündeminin son örneği olduğunu ifade etti.

AB'nin "adım adım aklıselimini yitirdiğini" iddia eden Peskov, Avrupa'nın Rusya'ya yönelik eylemlerinin "deliliğin sınırlarında gezdiğini" söyledi. Peskov, "Elbette böylesi kararlar yanıtsız kalmaz" diye ekledi.

Doğu Avrupa ve Baltık ülkeleri başta olmak üzere bazı AB ülkeleri, Moskova'nın Ukrayna'daki eylemlerine karşılık olarak Rus vatandaşlarına turist vizesi verilmemesini istiyor. Bu önerinin, AB dışişleri bakanlarının bugün ve yarın Çekya'nın başkenti Prag'da Rusya'ya yönelik olası yeni yaptırımları ele alacağı gayriresmi toplantının ana gündem maddelerinden biri olması bekleniyor. Yasaktan yana olan ülkeler, Avrupa'ya seyahatin bir hak değil, ayrıcalık olduğunu savunuyor. Ancak Almanya ve Fransa gibi ülkeler, topluca tüm Rus vatandaşlarını cezalandırmanın yanlış olacağını belirterek bu öneriye karşı çıkıyor.

Berlin ve Paris'ten uyarı

Reuters'ın haberine göre, Almanya ve Fransa'nın bugün yayımladığı ortak bildiride, böyle bir vize yasağının ters etki yaratacağı savunuldu.

Bu yönde atılacak bir adımın "Rus anlatısını besleyebileceğine" ve "istenmeden bayrak etrafında toplama etkisini tetikleyebileceğine" dikkat çekilen bildiride, "Rus toplumundaki demokrasi yanlısı unsurları desteklemekten vazgeçmemeliyiz" denildi.

"Vize politikalarımız, Rus hükümetiyle bağlantılı olmayan Rus vatandaşlarının AB içindeki halklarla temasına izin vermeye devam etmeli" ifadesi kullanılan ortak bildiride, "Demokratik sistemlerdeki hayatın ilk elden tecrübe edilmesinin özellikle de gelecek nesiller üzerindeki dönüştürücü gücünü azımsamamalıyız" denildi.

Rus turistlere yönelik vize kısıtlamalarından yana olan ülkelerden Danimarka'nın Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, geçen hafta yaptığı açıklamada, "18 ile 60 yaş arasındaki Ukraynalı erkekler ülkelerinden çıkamazken ve özgürlükleri için savaşmak zorundayken, Rus erkeklerini Güney Avrupa'daki plajlarda görmek bana çok provokatif geliyor" demişti.

Kofod, Avrupa olarak Rusya'dan gelecek turistleri kısıtlamalarının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "net bir mesaj vereceğini" savunmuştu.

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Kaynak: Deutsche Welle

Avrupa Birliği, Rusya, Vize, Güncel, Son Dakika

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