Rusya'dan Avrupa ülkelerine İran nükleer anlaşması çağrısı
28 dakika önce
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Anlaşmanın taraf ülkeleri pozisyon konusunda birliği sağlamalı. Anlaşmanın hayatta kalmasının sadece İran'a bağlı olduğunu düşünerek bir sonuç elde edemeyiz.
Rusya
Dışişleri Bakanı Lavrov, "Anlaşmanın taraf ülkeleri pozisyon konusunda birliği sağlamalı. Anlaşmanın hayatta kalmasının sadece İran
'a bağlı olduğunu düşünerek bir sonuç elde edemeyiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:12
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