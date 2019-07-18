Son Dakika Haberleri: Rusya'dan Avrupa ülkelerine İran nükleer anlaşması çağrısı
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Rusya'dan Avrupa ülkelerine İran nükleer anlaşması çağrısı

28 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Anlaşmanın taraf ülkeleri pozisyon konusunda birliği sağlamalı. Anlaşmanın hayatta kalmasının sadece İran'a bağlı olduğunu düşünerek bir sonuç elde edemeyiz.

Rusya'dan Avrupa ülkelerine İran nükleer anlaşması çağrısı, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Anlaşmanın taraf ülkeleri pozisyon konusunda birliği sağlamalı. Anlaşmanın hayatta kalmasının sadece İran'a bağlı olduğunu düşünerek bir sonuç elde edemeyiz." dedi.
Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:12 
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