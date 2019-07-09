Rusya'dan Avrupa'ya eleştiri İran'a destek
39 dakika önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Lavrentiev, "Diğer ülkeler yükümlülüklerini yerine getirmezken Tahran'ın kazanım elde etmeden nükleer anlaşmayı tek taraflı uygulaması beklenemez." açıklamasında bulundu.
Rusya Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:52
Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in Özel Temsilcisi Lavrentiev, "Diğer ülkeler yükümlülüklerini yerine getirmezken Tahran
'ın kazanım elde etmeden nükleer anlaşmayı tek taraflı uygulaması beklenemez." açıklamasında bulundu.
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