Son Dakika Haberleri: Rusya'dan Avrupa'ya eleştiri İran'a destek
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Rusya'dan Avrupa'ya eleştiri İran'a destek

39 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Lavrentiev, "Diğer ülkeler yükümlülüklerini yerine getirmezken Tahran'ın kazanım elde etmeden nükleer anlaşmayı tek taraflı uygulaması beklenemez." açıklamasında bulundu.

Rusya'dan Avrupa'ya eleştiri İran'a destek, System.String[]
Vladimir Putin, Tahran, Ekonomi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Lavrentiev, "Diğer ülkeler yükümlülüklerini yerine getirmezken Tahran'ın kazanım elde etmeden nükleer anlaşmayı tek taraflı uygulaması beklenemez." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:52 
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