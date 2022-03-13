Rusya'dan ayçiçek yağı taşıyan gemi İstanbul'a ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'dan ayçiçek yağı taşıyan gemi İstanbul'a ulaştı

13.03.2022 22:07

Rusya'dan ayçiçek yağı taşıyan gemi İstanbul'a ulaştı Rusya'nın Azak Denizi Limanı'ndan yola çıkan 5 bin 753 ton ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi de İstanbul Boğazı'na ulaştı.

Rusya'dan ayçiçek yağı taşıyan gemi İstanbul'a ulaştı

İSTANBUL - Rusya'nın Azak Denizi Limanı'ndan yola çıkan 5 bin 753 ton ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi de İstanbul Boğazı'na ulaştı.

Rusya'nın Azak Denizi Limanı'ndan çıkış yapan 5 bin 753 ton ayçiçek yağı yüklü M/T Mubariz İbrahimov isimli yük gemisi, Kerch Kanalı'nı geçerek saat 20.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na ulaştı.

Ayçiçek yağı yüklü gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda İstanbul Boğazı'ndan yaklaşık 1 saatte geçişini tamamladı.

Rusya'dan gelen ikinci ayçiçek yağı yüklü M/T Mubariz İbrahimov isimli yük gemisinin, İstanbul Boğazı'ndan geçişini tamamlamasının ardından 17 Mart'ta Mersin Limanı'nda olması planlanıyor.

Rusya'dan ayçiçek yağı taşıyan gemi İstanbul'a ulaştı
Rusya'dan ayçiçek yağı taşıyan gemi İstanbul'a ulaştı
Rusya'dan ayçiçek yağı taşıyan gemi İstanbul'a ulaştı
Rusya'dan ayçiçek yağı taşıyan gemi İstanbul'a ulaştı
Rusya'dan ayçiçek yağı taşıyan gemi İstanbul'a ulaştı

YORUMLAR
500
Rusya'dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti Rusya'dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti RUSYA'DAN YOLA ÇIKAN AYÇİÇEK YAĞI YÜKLÜ İKİNCİ GEMİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ RUSYA'DAN YOLA ÇIKAN AYÇİÇEK YAĞI YÜKLÜ İKİNCİ GEMİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ

İstanbul Boğazı, İstanbul, Rusya, Gemi, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Rusya'dan ayçiçek yağı taşıyan gemi İstanbul'a ulaştı - Son Dakika


Son Dakika
22:25 Arda Güler'den Alanyaspor karşılaşması sonrası ilk açıklama: Allah'a şükürler olsun
21:45 Karara imza atanların hepsi erkek! TRT sanatçısının öldürülmesi davasında tutkulu sevgiden kaynaklı indirim uygulandı
21:38 Kar bazı illerde kendini göstermeye devam ediyor! 6 ilde okullar tatil edildi
21:36 17 yaşındaki Arda Güler'den enfes performans! Fenerbahçe taraftarını mest etti
21:28 İnternetten tanıştığı kadınla birlikte olduğu esnada bıçaklandı: Kasım Süleymani'nin intikamı için yaptım
21:05 Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 5-2 yendi
20:57 Galatasaray'a karşı oynayacak Beşiktaş'ın kadrosunda 6 futbolcu yok
20:20 Cübbeli Ahmet Hoca'dan Serdar Tuncer'e çok konuşulacak sözler: Reyting istiyorsan kalçasını açan birini bul
20:17 Ekrem İmamoğlu İBB işçilerine uygulanan zam oranını açıkladı: Enflasyona ezdirmeyeceğiz
20:14 Rıdvan Dilmen fitili ateşledi! Bir hakemin geri çağırılacağını iddia etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 22:37:37. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya'dan ayçiçek yağı taşıyan gemi İstanbul'a ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement