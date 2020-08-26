- Rusya'dan Azerbaycan'a Şangay İşbirliği Örgütü desteği - Son Dakika

- Rusya'dan Azerbaycan'a Şangay İşbirliği Örgütü desteği

MOSKOVA - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne gözlemci statüsünde katılımını destekleyeceklerini açıkladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Taraflar arasında yapılan ilk zirvenin ardından Lavrov ve Bayramov baş başa görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınır çatışmalarının yanı sıra bölgesel konular ele alındı. Lavrov ve Bayramov'un ikili görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan Dağlık Karabağ sorununun çözümünde Rusya'nın çabalarının umut verici olduğunu söyleyerek, "Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan Dağlık Karabağ sorununun çözümünde Rusya'nın aktif rolüne umutla bakıyoruz" dedi. Bayramov, Dağlık Karabağ görüşmelerinde henüz bir ilerleme kaydedilemediğini de sözlerine ekledi.

Azerbaycan'a ŞİÖ desteği

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Azerbaycan ile Rusya arasında tarihten beri güçlü ilişkilerin olduğunu söyleyerek bu anlamda Azerbaycan'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ndeki durumunu destekleyeceklerini söyledi.

Haziran 2001 yılında Kazakistan, Kırgızistan, Çin, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan tarafından kurulan ŞİÖ'ye daha sonra 2017'de Hindistan ve Pakistan tam üye olarak katıldı. Afganistan, Belarus, İran ve Moğolistan gözlemci statüsünde bulunurken Ermenistan, Azerbaycan, Kamboçya, Nepal, Türkiye ve Sri Lanka diyalog ortağı olarak ŞİÖ çevresinde bulunuyordu.

Azerbaycan'ın diyalog ortaklığından gözlemci statüsüne yükselme başvurusuyla ilgili değerlendirmede bulunan Lavrov, "Biz böyle bir girişimi destekliyoruz" dedi.