Son Dakika Haberleri: Rusya'dan "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması
Son Dakika Güncel Rusya'dan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Rusya'dan "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması

1 saat önce

BİRLEŞMİŞ Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, "Barış Pınarı Harekatı" na ilişkin, "Bu operasyon, bazı koalisyon ortaklarının, Suriye'nin kuzeydoğusunda yaptıkları demografik mühendisliğin bir sonucu. Onları bunu yapmamaları konusunda uzun süre uyardık.

Rusya'dan

BİRLEŞMİŞ Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, "Barış Pınarı Harekatı" na ilişkin, "Bu operasyon, bazı koalisyon ortaklarının, Suriye'nin kuzeydoğusunda yaptıkları demografik mühendisliğin bir sonucu. Onları bunu yapmamaları konusunda uzun süre uyardık. Şimdi Kürtler aslında orada demografik politikaları değiştiriyor." dedi.

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri ve Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı kapalı oturumda görüştü.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.

Nebenzia, "Bu operasyon, bazı koalisyon ortaklarının Suriye'nin kuzeydoğusunda yaptıkları demografik mühendisliğin bir sonucu, onları bunu yapmamaları konusunda uzun süre uyardık. Şimdi Kürtler aslında orada demografik politikaları değiştiriyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye Adana Anlaşması ile çözüm önerdiklerini belirten Nebenzia, YPG/ PKK'ya ise Suriye rejimi ile diyalog kurmalarını teklif ettiklerini ama onların başkalarını (ABD) tercih ettiğini kaydetti.

Barış Pınarı Harekatı, Birleşmiş Milletler, Suriye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye yönetiminde terör örgütü YPG'ye iş birliği yanıtı: Ülkelerine ihanet edenlerle diyaloğa hazır değiliz
Ünlü şarkıcı Sıla, Barış Pınarı Harekatı sebebiyle konserlerini iptal etti Resulayn'da smo ile çatışan teröristler silah ve mühimmatlarını bırakarak kaçtı Son Dakika: İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 22:39:28. #7.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'dan "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]