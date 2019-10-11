Son Dakika Haberleri: Rusya'dan "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması
Son Dakika Güncel Rusya'dan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Rusya'dan "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması

2 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili, "Teröristlerle mücadele ve Türkiye'nin güvenliğini sağlama ihtiyacından şüphemiz yok." değerlendirmesinde bulunuldu.

Rusya'dan

Rusya Dışişleri Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili, "Teröristlerle mücadele ve Türkiye'nin güvenliğini sağlama ihtiyacından şüphemiz yok." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye- Suriye sınır hattındaki operasyonun çok ciddi endişeye sebep verdiği savunuldu.

Suriye'nin kuzeydoğusunda istikrarsızlığı önlemenin önemli olduğu belirtilen açıklamada, tüm taraflara, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı göstererek adımlar atılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Teröristlerle mücadele ve Türkiye'nin güvenliğini sağlama ihtiyacından şüphemiz yok." ifadesi kullanıldı.

Şam yönetimi ve terör örgütü PKK/YPG arasında diyalog kurulması ile barış ve istikrarın sağlanabileceği iddiasında bulunulan açıklamada, Moskova'nın bölge ülkeleri arasında ilişkileri normalleştirme ve diyaloğu teşvik etmeye hazır olduğu kaydedildi.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:12 Kaynak: AA
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