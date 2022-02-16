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Rusya'dan Batı ülkelerine "histeriyi kışkırtmaktan vazgeçme" çağrısı - Son Dakika

Rusya'dan Batı ülkelerine "histeriyi kışkırtmaktan vazgeçme" çağrısı

16.02.2022 20:16
Rusya'dan Batı ülkelerine "histeriyi kışkırtmaktan vazgeçme" çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı ülkelerinin Rusya'ya karşı histeriyi kışkırtmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı ülkelerinin Rusya'ya karşı histeriyi kışkırtmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, ABD ve NATO'nun Avrupa'daki eylemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Batı medyasının, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı yönünde propaganda yaptığını belirten Zaharova, "Maalesef, Batı medyası için savaş başlamadı. Batı medyası, savaşın yaşanması için elinden geleni yapmaya çalıştı." dedi.

Zaharova, "Saldırının düzenleneceğine dair herhangi bir kanıt yok. Batı medyasında bu konuda okuduğumuz her haber yalandır." diye konuştu.

Hem Rusya hem de Ukrayna'nın savaşın yaşanmayacağına dair açıklamalar yaptığına dikkati çeken Zaharova, "Batılı ülkeleri, Rus karşıtı histeriyi kışkırtmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz. Bu histeri Ukrayna'ya da karşıdır." ifadelerini kullandı.

"Batıyı Ukrayna'ya silah göndermekten vazgeçmeye çağırıyoruz"

Batı ülkelerinin Ukrayna'ya silah gönderdiklerine dikkati çeken Zaharova, "Batı'yı Ukrayna'ya silah göndermekten vazgeçmeye çağırıyoruz. Bu eylemler, Donbas meselesinin çözümünü ve Avrupa'daki güvenlik ve istikrar ile ilgili durumu olumsuz etkiliyor." dedi.

Zaharova, "NATO ülkeleri, oluşturdukları bilgi perdesi arkasında, Ukrayna'yı silahlarla donatmaya en aktif şekilde devam ettiler. Bu silahların karaborsada olması ve efsanevi saldırgana karşı değil, kendi vatandaşlarına yönelik kullanılması ihtimali, kendilerini korkutmuyor." şeklinde konuştu.

"NATO, Karadeniz bölgesini savaş ve rekabet alanına dönüştürme niyetinde"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ın " Romanya'ya askeri birlik yerleştirmeyi planladıkları" yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, "NATO, Karadeniz bölgesini askerileştirmeyi uzun zamandır planlıyor. NATO, bu barışçıl iş birliği bölgesini jeopolitik savaş ve rekabet alanına dönüştürme niyetindedir." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın NATO ülkelerini tehdit etme ve bu ülkelere saldırma niyetinde olmadığını dile getiren Zaharova, barışın korunmasından yana olduklarını vurguladı.

"ABD, Ukrayna'yı kullanarak doğal gaz piyasasına hakim olmaya çalışıyor"

Zaharova, Rusya'nın Avrupa ülkeleri ile enerji alanında iş birliğine değinerek, ABD'nin doğal gaz piyasasına hakim olmaya çalıştığını ve bu nedenle Ukrayna etrafındaki durumu istikrarsızlaştırdığını belirtti.

ABD'nin Kuzey Akım doğal gaz boru hattı projesini engellemeye çalıştığına dikkati çeken Zaharova, Avrupa'ya doğal gaz sevkine devam edeceklerini söyledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'dan Batı ülkelerine 'histeriyi kışkırtmaktan vazgeçme' çağrısı - Son Dakika


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