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ABD'li yetkili: "BM Güvenlik Konseyi toplantısı Rusya'nın kendisini açıklaması için bir şans" - Son Dakika

ABD'li yetkili: "BM Güvenlik Konseyi toplantısı Rusya'nın kendisini açıklaması için bir şans"

28.01.2022 20:38
ABD'li yetkili: "BM Güvenlik Konseyi toplantısı Rusya'nın kendisini açıklaması için bir şans"

ABD'li üst düzey bir yetkili, BM Güvenlik Konseyi toplantısının Ukrayna krizi ile ilgili Rusya'nın kendisini açıklaması için bir şans olduğunu ifade etti.

ABD'li üst düzey bir yetkili, BM Güvenlik Konseyi toplantısının Ukrayna krizi ile ilgili Rusya'nın kendisini açıklaması için bir şans olduğunu ifade etti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nin 31 Ocak'ta Rusya'nın Ukrayna'ya karşı "tehditkar davranışını" ve Rus birliklerinin Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağı görüşmek üzere toplanmasını talep etti. İsminin gizli kalması koşuluyla basına konuşan ABD'li üst düzey bir yetkili ise, yapılması planlanan söz konusu BM Güvenlik Konseyi toplantısının Ukrayna krizi ile ilgili Rusya'nın kendisini açıklaması için bir şans olduğunu ifade ederek, "Bir miktar sapma ve belki de bir miktar dezenformasyon olacağını düşünmekle birlikte, Rusya'nın Güvenlik Konseyi'ne diplomasi için bir yol görüp görmediğini veya çatışmayı sürdürmekle ilgilenip ilgilenmediğini söylemesi için açık bir fırsat var" dedi.

ABD'li yetkili ayrıca, "Konsey genelinde bu toplantı için geniş bir destek olduğundan eminiz" ifadelerini kullandı.

RUSYA TOPLANTIYI ENGELLEMEYE ÇALIŞABİLİR

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitry Polyanskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir Güvenlik Konseyi üyesinin uluslararası düzene tehdit olarak kendi temelsiz iddialarını ve varsayımlarını başka birinden tartışmayı teklif ettiği başka bir olay hatırlamıyorum. Umarım BM Güvenlik Konseyi'ndeki meslektaşlarım böyle bir şeyi desteklemezler" dedi.

Herhangi bir Güvenlik Konseyi üyesi toplantıyı engellemek için oylama çağrısında bulunabiliyor. Bir toplantıya devam etmek için en az 9 oya ihtiyaç var ve Çin, Rusya, ABD, İngiltere ve Fransa veto haklarını kullanamıyor. BM diplomatları, söz konusu toplantıyı durdurmaya yönelik herhangi bir girişimin büyük ihtimalle boşa çıkacağını ifade etti.

Öte yandan BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı yasa dışı ilhak etmesinden bu yana Ukrayna'daki krizle ilgili olarak onlarca kez toplandı. Rusya, konseyin 5 veto yetkisinden birine sahip olduğu için herhangi bir adım atılamıyor.

(İHA)

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'li yetkili: 'BM Güvenlik Konseyi toplantısı Rusya'nın kendisini açıklaması için bir şans' - Son Dakika


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