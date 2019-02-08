Son Dakika Haberleri: Rusya'dan BM İnsan Hakları Konseyi Üyeliği İçin Başvuru

Rusya'dan BM İnsan Hakları Konseyi Üyeliği İçin Başvuru

1 saat önce

Rusya, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyeliği için başvuru yapacaklarını açıkladı.

Rusya'dan BM İnsan Hakları Konseyi Üyeliği İçin Başvuru, System.String[]
Rusya, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyeliği için başvuru yapacaklarını açıkladı.

Rusya'nın Birlemiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov, Rusya'nın 2021-2023 döneminde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne üyelik başvurusunda bulunacağını belirterek, "2021-2023 yıllarında BM İnsan Hakları Konseyinde yer almak için başvuru yapacağız" dedi.

Rusya'nın insan hakları ihlalleri nedeniyle haksız yere eleştirildiğini açıklayan Gatilov, Moskova'nın insan haklarının korunmasına yönelik faaliyetlere önemli ölçüde mali katkı sağlamaya ve uluslararası düzeyde konuyla ilgili girişimlerde bulunmaya devam edeceğini aktardı.

İnsan hakları konularının görüşüldüğü, 47 üyesi bulunan Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi üyeleri üç yılda bir seçiliyor. Her yıl 3 kez toplanan konseyin oturumları sırasında, karar tasarıları görüşülüyor ve kabul ediliyor. Ancak BM İnsan Hakları Konseyi'nin kararları tavsiye niteliği taşıyor ve kararların yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

Öte yandan 2016'da yapılan seçimlerde Halep'teki hava saldırıları nedeniyle eleştirilen Rusya, BM Genel Kurulu'nda yapılan gizli oylamada 2017-2019 dönemi için BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğine tekrar seçilememişti. - CENEVRE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:05 Kaynak: İHA

Cenevre, Rusya Federasyonu, Birleşmiş Milletler, Politika
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