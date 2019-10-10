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Rusya'dan BMGK'da ABD eleştirisi

1 saat önce

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BMGK'nin Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatını kınama oylaması sonrasında yaptığı eleştiride ABD'ye işaret ederek "Bu operasyon, bazı koalisyon ortaklarının, Suriye'nin kuzeydoğusunda yaptıkları demografik mühendisliğin bir...

Rusya'dan BMGK'da ABD eleştirisi, System.String[]

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BMGK'nin Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatını kınama oylaması sonrasında yaptığı eleştiride ABD'ye işaret ederek "Bu operasyon, bazı koalisyon ortaklarının, Suriye'nin kuzeydoğusunda yaptıkları demografik mühendisliğin bir sonucu" dedi.


Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı gündemi ile toplandı. Toplantı sonrasında ABD ve Rusya ortak bildiriyi veto ederek ayrı açıklamada bulundu. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, bölgede yaşanan problemlerin mimarı olarak ABD'yi ve ABD öncülüğündeki Koalisyon Güçlerini işaret ederek "Bu operasyon, bazı koalisyon ortaklarının, Suriye'nin kuzeydoğusunda yaptıkları demografik mühendisliğin bir sonucu. Onları bunu yapmamaları konusunda uzun süre uyardık. Şimdi Kürtler aslında orada demografik politikaları değiştiriyor" diye konuştu. - NEW YORK

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:37 Kaynak: İHA
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