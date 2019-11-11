Rusya'dan Bolivya'ya sağduyu çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifası başta olmak üzere yaşanan gelişmeleri "organize edilmiş bir darbe" olarak nitelendirerek tüm taraflara sağduyu çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bolivya'daki durum değerlendirildi.

Açıklamada, "Hükümetin ülkedeki krizi diyalog yoluyla çözme çabalarının, organize edilmiş bir darbeyle engellendiğinden endişe duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Krizin, anayasa çerçevesinde çözülmesi gerektiğine dikkati çekilen açıklamada, "Bolivya'daki bütün siyasi güçlere, sağduyu gösterme ve sorumluluk üstlenmeleri için çağırıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman, dün canlı yayında okuduğu bildiriyle Morales'in istifasını istemişti.

İstifa ettiğini duyuran Morales hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Morales, "Bütün dünya ve Bolivya halkı huzurunda, bir polis memurunun, hakkımda illegal bir şekilde yakalama kararı çıkardığını bildiriyorum. Ayrıca şiddet eylemleri düzenleyen gruplar, evime saldırı düzenledi. Darbeciler, hukukun üstünlüğünü yerle bir ediyor." ifadesini kullanmıştı.

Sağcı muhalif Santa Cruz Sivil Komitesi Başkanı Luis Fernando Camacho da Twitter'dan, "Güvenlik güçleri saklandığı yerde, Chapre'de Morales'i arıyor. Askerler, başkanlık uçağına el koydu." paylaşımında bulunmuştu.