Rusya'dan Bulgaristan'a misilleme: 2 Bulgar diplomat sınır dışı edildi - Son Dakika

Rusya, Moskova'daki 2 Bulgar diplomatı istenmeyen adam olarak ilan etti.

Bulgaristan'ın geçtiğimiz ay casusluk yapmakla suçlanan 2 Rus diplomatı sınır dışı etmesine Rusya'dan misilleme geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki 2 Bulgar diplomatın "istenmeyen adam" ilan edildiği ve sınır dışı edildiği bildirildi. Bakanlık, söz konusu adımın Bulgaristan'ın 23 Eylül'de 2 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karşı atılan bir adım olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, Moskova'nın Bulgaristan'ın hareketini "nedensiz" olarak gördüğü aktarıldı.

Rusya ile genellikle iyi ilişkiler sürdüren NATO üyesi Bulgaristan, daha önce de casusluk iddiaları üzerine 3 Rus diplomatı da sınır dışı etmişti. Ayrıca Aralık ayında Rusya'dan gelen savunma ataşesine de vize vermemişti. - MOSKOVA