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Rusya'dan Bulgaristan'a misilleme; Bulgar diplomat sınır dışı edildi
6 saat önce
Rusya, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatı sınır dışı ettiğini duyurdu
Rusya, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatı sınır dışı ettiğini duyurdu.
Söz konusu karar, Bulgaristan hükümetinin Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğinde görevlendirilen Savunma Ataşesine vize vermemesinin ardından geldi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:28
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