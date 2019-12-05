Son Dakika Haberleri: Rusya'dan Bulgaristan'a misilleme; Bulgar diplomat sınır dışı edildi
Son Dakika Dünya Rusya'dan Bulgaristan'a misilleme; Bulgar diplomat sınır dışı edildi - Son Dakika Dünya

Rusya'dan Bulgaristan'a misilleme; Bulgar diplomat sınır dışı edildi

6 saat önce

Rusya, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatı sınır dışı ettiğini duyurdu

Rusya'dan Bulgaristan'a misilleme; Bulgar diplomat sınır dışı edildi, System.String[]

Rusya, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatı sınır dışı ettiğini duyurdu.


Söz konusu karar, Bulgaristan hükümetinin Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğinde görevlendirilen Savunma Ataşesine vize vermemesinin ardından geldi.

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Bulgaristan, Moskova, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:28 
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