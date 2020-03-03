Son Dakika › Dünya › Rusya'dan Bulgaristan'a satılan doğal gazın fiyatında yüzde 40 indirim - Son Dakika Dünya
Rusya'dan Bulgaristan'a satılan doğal gazın fiyatında yüzde 40 indirim
7 saat önce
Rusya'dan Bulgaristan’a satılan doğal gazın fiyatında yüzde 40 indirim
Bulgaristan'a doğal gaz temininde tekel konumundaki Rus enerji şirketi Gazprom'un, bu ülkeye sattığı gazın fiyatında yaklaşık yüzde 40 oranında indirime gittiği bildirildi.
Bulgaristan'ın doğal gaz şirketi Bulgargaz Genel Müdürü Nikolay Pavlov, Başbakan Boyko Borisov ve diğer bazı kabine üyeleri ile birlikte düzenlenen basın toplantısında, "Yoğun görüşmelerin ardından büyük fiyat indirimi sağlandı. Gazprom ile ilişkilerimizin tarihinde böyle bir indirim görülmemiştir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:26
Son Dakika Rus rakibini yenen milli karateci Eray Şamdan, Mehmetçik'e selam yolladı Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan üçlü zirveyi reddetti Koronavirüsün vurduğu İran'dan çok vahim görüntüler! Hastanedeki cesetler dikkat çekti ABD'de meydana gelen hortumda 19 kişi hayatını kaybetti