Rusya'dan Bulgaristan'a satılan doğal gazın fiyatında yüzde 40 indirim - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rusya'dan Bulgaristan'a satılan doğal gazın fiyatında yüzde 40 indirim - Son Dakika Dünya

Rusya'dan Bulgaristan'a satılan doğal gazın fiyatında yüzde 40 indirim

7 saat önce

Rusya'dan Bulgaristan’a satılan doğal gazın fiyatında yüzde 40 indirim

Rusya'dan Bulgaristan'a satılan doğal gazın fiyatında yüzde 40 indirim, System.String[]

Bulgaristan'a doğal gaz temininde tekel konumundaki Rus enerji şirketi Gazprom'un, bu ülkeye sattığı gazın fiyatında yaklaşık yüzde 40 oranında indirime gittiği bildirildi.


Bulgaristan'ın doğal gaz şirketi Bulgargaz Genel Müdürü Nikolay Pavlov, Başbakan Boyko Borisov ve diğer bazı kabine üyeleri ile birlikte düzenlenen basın toplantısında, "Yoğun görüşmelerin ardından büyük fiyat indirimi sağlandı. Gazprom ile ilişkilerimizin tarihinde böyle bir indirim görülmemiştir" dedi.

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Bulgaristan, Gazprom, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:26 
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