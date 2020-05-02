Rusya'dan çarpıcı rapor: Karantinada evde oturan halkın yüzde 45'i içkiyi bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rusya'dan çarpıcı rapor: Karantinada evde oturan halkın yüzde 45'i içkiyi bıraktı - Son Dakika Dünya

Rusya'dan çarpıcı rapor: Karantinada evde oturan halkın yüzde 45'i içkiyi bıraktı

6 saat önce

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında son 24 saatte 9 bin 623 yeni vaka tespit edilen Rusya'dan çarpıcı bir rapor yayımlandı.

Rusya'dan çarpıcı rapor: Karantinada evde oturan halkın yüzde 45'i içkiyi bıraktı, System.String[]

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında son 24 saatte 9 bin 623 yeni vaka tespit edilen Rusya'dan çarpıcı bir rapor yayımlandı.Rusya'da yapılan araştırmaya göre, karantina altında evde oturan Rus halkının yüzde 45'i içkiyi bıraktığı açıklandı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında son 24 saatte 9 bin 623 yeni vaka tespit edilen Rusya'dan çarpıcı bir rapor yayımlandı.Rusya Tüketici Davranışları Araştırma Merkezi Roskaçestvo ile Online Market Intelligence adlı araştırma kurumunun birlikte gerçekleştirdiği ve karantina döneminde yapılan araştırmaya göre Ruslar, karantina boyunca daha sağlıklı yaşamaya başladı. Alışveriş alışkanlıkları değişen Rusya halkının yüzde 45'i içkiyi bırakırken, yüzde 38'i tatlı yiyecekleri yemediğini açıkladı. Araştırmaya katılan Rusların yüzde 35'i, endüstriyel et ürünü olan sosisi yemediklerini ifade etti.

İÇKİ SATIŞLARI YÜZDE 41 AZALDI

Sağlıklı yaşadıklarını açıklayan tüketicilerin yüzde 67'si 55 yaş üstü kişiler ve karantinanın başlamasıyla yiyecek alışveriş masraflarının azaldığını beyan ettiler. Rusya'da yayın yapan bir gazetenin yayınladığı başka bir ankete göre ülkede votka satışlarının yüzde 41 oranında azaldığı bildirildi.


Rusya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 02:18 Kaynak: DHA


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