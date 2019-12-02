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Rusya'dan Çin'e doğal gaz aktarımı başladı

6 saat önce

Rusya'dan Çin'e doğal gaz akışı için başlatılan doğal gaz hattı döşeme programı tamamlanarak borulara gaz verilmeye başlandı.

Rusya'dan Çin'e doğal gaz aktarımı başladı, System.String[]

Rusya'dan Çin'e doğal gaz akışı için başlatılan doğal gaz hattı döşeme programı tamamlanarak borulara gaz verilmeye başlandı.


Rusya ile Çin arasında 2014 yılında imzalanan anlaşma ile 30 yıl boyunca Rusya'nın Sibirya Bölgesi'nden Çin'e maksimum kapasiteyle 38 milyar metreküp doğal gaz sağlanmasını sağlayan ve 'Sibirya Gücü' olarak isimlendiren boru hattına gaz verilmeye başlanıldı. Gerçekleşen gaz aktarımı açılışı ise telekonferans yöntemi ile gerçekleşti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Başbakan'ı Xi Jinping, Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Kozak, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller katıldı.


Gerçekleşen törende Gazprom Başkanı liderlere ve heyetlere telekonferans aracılığıyla 'Sibirya Gücü' ile ilgili bilgiler aktardı.


2020 yılında 5 milyar metreküp doğal gaz akışı planlanırken 2025 yılına kadar tam kapasite ile gaz akışının sağlanması hedefleniyor. 2014 yılında imzalanan anlaşmanın tutarı 400 milyar dolar olarak öngörüldü. Çin ise Uluslararası Ekonomik Ajansı (IEA) verilerine göre son yıllarda doğal gaz tüketimini yüzde 33 oranında arttırdı. Bundan dolayı 'Sibirya Gücü' Çin'in doğal gaz ihtiyacını karşılamaya yardımcı olacak. - SOÇİ

Çin Halk Cumhuriyeti, Sibirya, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:31 Kaynak: İHA
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Rusya-Çin doğalgaz boru hattı açıldı, Sibirya'nın Gücü yılda 38 milyar metreküp gaz taşıyacak
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