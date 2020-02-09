Rusya'dan Çin'e korona virüsüne karşı yardım malzemesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya'dan Çin'e korona virüsüne karşı yardım malzemesi - Son Dakika

Rusya'dan Çin'e korona virüsüne karşı yardım malzemesi

6 saat önce

Çin'de ortaya çıkan korona virüsüne karşı Rusya'dan Çin'e uçakla 23 tondan fazla insani yardım ve tıbbi malzeme gönderildi.

Rusya'dan Çin'e korona virüsüne karşı yardım malzemesi, System.String[]

Çin'de ortaya çıkan korona virüsüne karşı Rusya'dan Çin'e uçakla 23 tondan fazla insani yardım ve tıbbi malzeme gönderildi.


Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüsüne karşı Rusya'dan Çin'e yardım hamlesi geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz hafta Çin'e her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söylemesinin ardından harekete geçen Rus yetkililer, tüm hazırlıklarını tamamladı. İnsani malzemelerle birlikte çok sayıda tıbbi malzeme Moskova'dan uçağa yüklenerek Çin'e gönderildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Wuhan'a gönderilen yardımların 23 tondan fazla olduğu belirtildi.


Öte yandan, Rusya tarafından Çin'in ihtiyaçlarına göre daha fazla yardım malzemesi gönderilebileceği de belirtildi. - MOSKOVA

Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:02 Kaynak: İHA
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