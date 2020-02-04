Rusya'dan Çin'e 'tahliye için' ilk askeri uçak havalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya'dan Çin'e 'tahliye için' ilk askeri uçak havalandı - Son Dakika

Rusya'dan Çin'e 'tahliye için' ilk askeri uçak havalandı

6 saat önce

Rus haber ajansı RIA Novosti, Çin'deki Rusların tahliyesi için bir askerin uçağın havalandığını duyurdu.

Rusya'dan Çin'e 'tahliye için' ilk askeri uçak havalandı, System.String[]

Rus haber ajansı RIA Novosti, Çin'deki Rusların tahliyesi için bir askerin uçağın havalandığını duyurdu.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayı paylaşan RIA Novosti, Vuhan'a giden askeri uçağın özel olarak donatıldığını; uçakta uzmanların yanı sıra doktor ve hemşirelerin de bulunduğunu duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Uçağın kalkışı

Havalanması

Havalimanından görüntü


Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:51 Kaynak: DHA
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