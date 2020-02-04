Rusya'dan Çin'e 'tahliye için' ilk askeri uçak havalandı - Son Dakika

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Rusya'dan Çin'e 'tahliye için' ilk askeri uçak havalandı
6 saat önce
Rus haber ajansı RIA Novosti, Çin'deki Rusların tahliyesi için bir askerin uçağın havalandığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:51 Kaynak: DHA
Rus haber ajansı RIA Novosti, Çin'deki Rusların tahliyesi için bir askerin uçağın havalandığını duyurdu.
Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayı paylaşan RIA Novosti, Vuhan'a giden askeri uçağın özel olarak donatıldığını; uçakta uzmanların yanı sıra doktor ve hemşirelerin de bulunduğunu duyurdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Uçağın kalkışı
Havalanması
Havalimanından görüntü
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