Son Dakika Haberleri: Rusya'dan CNN International'a 17 bin TL ceza: Ses barajını aştınız
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Rusya'dan CNN International'a 17 bin TL ceza: Ses barajını aştınız

1 saat önce

Rusya'da Devlet Anti-Tekelleşme Servisi (FAS), ses kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD merkezli haber kanalı CNN International'a 200 bin ruble (17 bin TL) para cezası kesti.

Rusya'dan CNN International'a 17 bin TL ceza: Ses barajını aştınız, System.String[]
Rusya'da Devlet Anti-Tekelleşme Servisi (FAS), ses kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD merkezli haber kanalı CNN International'a 200 bin ruble (17 bin TL) para cezası kesti.

Resmi internet sitesinden açıklama yapan FAS söz konusu cezanın pazartesi günü uygulandığını kaydederek, "Televizyon reklamları ya da kanalın logosu yayınlanırken kabul edilebilir ses seviyesinin aşılması sebebiyle ceza kesilmiştir." denildi.
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Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:29 
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