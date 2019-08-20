Rusya'dan CNN International'a 17 bin TL ceza: Ses barajını aştınız
1 saat önce
Rusya'da Devlet Anti-Tekelleşme Servisi (FAS), ses kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD merkezli haber kanalı CNN International'a 200 bin ruble (17 bin TL) para cezası kesti.
Rusya
'da Devlet Anti-Tekelleşme Servisi (FAS), ses kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD merkezli haber kanalı CNN International'a 200 bin ruble (17 bin TL) para cezası kesti.
Resmi internet sitesinden açıklama yapan FAS söz konusu cezanın pazartesi günü uygulandığını kaydederek, "Televizyon reklamları ya da kanalın logosu yayınlanırken kabul edilebilir ses seviyesinin aşılması sebebiyle ceza kesilmiştir." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:29
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