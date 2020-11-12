Rusya'dan Dağlık Karabağ'a hava gücü sevkiyatı - Son Dakika

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'a helikopter ve insansız hava araçları sevk etti.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında varılan ateşkes anlaşma kapsamında usya, Dağlık Karabağ'a hava gücü gönderdi. Sevkiyatın görüntüleri, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Rusya Savunma Bakanlığı, çok sayıda Mi-8 ve Mi-24 tipi askeri helikopteri, Dağlık Karabağ'a gönderdi. Helikopterlerin An-124 tipi askeri nakliye uçağı ile yapıldığı ifade edilirken; sevkiyat anlarına ilişkin görüntüler de yer aldı.