Son Dakika Haberleri: Rusya'dan dijital terörizm uyarısı
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Rusya'dan dijital terörizm uyarısı

1 saat önce

Rusya'nın Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Yury Kokov, terörist grupların interneti, hackleme ve küresel yayılma için kullandıklarını bunun da etkisinin yakın zamanda kitle imha silahları kadar kötü olabileceğini söyledi.

Rusya'dan dijital terörizm uyarısı, System.String[]
Rusya'nın Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Yury Kokov, terörist grupların interneti, hackleme ve küresel yayılma için kullandıklarını bunun da etkisinin yakın zamanda kitle imha silahları kadar kötü olabileceğini söyledi.

Rusya'nın Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Yury Kokov, Rusya'nın Ufo şehrinde güvenlik temalı bir etniklikte yaptığı konuşmada, dijital terörizm çağının geldiğini ve etkilerinin kitle imha silahları kadar kötü olabileceğini ifade etti.

Kokov, "Teknolojinin hızlı gelişimi, teröristlerin interneti işe alma, para çekme, hackleme ve diğer siber suçlamalar için daha aktif bir şekilde kullanmalarını sağlıyor. İnternet, aşırılık yanlılarının dağınık güçlerini ve kaynaklarını kontrol etmeleri için ana mekanizma haline gelmişken, şu anda çevrim içi olarak yaklaşık 30 bin aşırılıkçı ve terörist web sitesi bulunmaktadır. Bu, teknolojik ve dijital terörizm çağının yaklaştığı sonucuna varmamızı sağlıyor. Sonuç olarak, bu tür bir terörizm yakın gelecekte kitle imha silahlarıyla boy ölçüşecek hale gelebilir" dedi.

Teröristlerin nükleer, kimyasal ve biyolojik silahların bileşenleri konusunda verilere erişme konusundaki bitmeyen çabalarının altını çizen Kokov, terörist gruplarının yeni bir taktik olarak dalgıçlara eğitim vermeye başladıklarını, mayınları limanlara yerleştirmek için dalgıç kullandıklarını ve de çoğunlukla petrol tankerleri ve gaz yük gemileri olmak üzere sivil gemileri ele geçirdiklerini söyledi. - MOSKOVA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:26 Kaynak: İHA
Rusya Federasyonu, Güncel
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