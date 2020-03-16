Rusya'dan dönen Marmaris Belediye Başkanı Oktay, 14 gün evinden çıkmayacak - Son Dakika

Rusya'dan dönen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, kendisini 14 gün süreyle evinde karantinaya aldığını bildirdi.

Moskova'da 2-15 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenen "Inturmarket Turizm Fuarı"na belediye meclis üyesi Ali Kırlı ile birlikte katılan Oktay, Türkiye'ye döndü.

İlçeye geldikten sonra yazılı açıklama yapan Oktay, belediye meclis üyesi Kırlı ile birlikte kendilerini 14 gün toplumdan izole etme kararı aldıklarını kaydetti.

Sağlık Bakanlığının yurt dışına gidenler için 14 gün evden dışarı çıkmama ve kimseyle görüşmeme uyarısının dikkate alınması gerektiğini belirten Oktay, "Biz tüm tedbirlerimizi aldık. Giderken de gelirken de gerekli şartlara ve hijyen kurallarına azami dikkat gösterdik. Sağlık durumumda herhangi bir sorun yok gayet iyiyim. Ama tabi ki bu hassas bir konu. Vatandaşlarımızın ve çevremizin sağlığını riske atmamak için dışarı çıkmayıp gerekli prosedürleri yerine getireceğiz. Bu kapsamda tedbir amaçlı kendimi izole ettim." ifadelerini kullandı.

Herkesi koronavirüse karşı dikkatli ve sorumlu olmaya çağıran Oktay, bu süreçte belediye ile ilgili görev ve sorumluluklarını iletişim araçları aracılığıyla evden yürüteceğini kaydetti.