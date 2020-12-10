Rusya'dan dünyaya meydan okuyan hamle: Putin komutasında balistik füze tatbikatı yapıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Devlet Başkanı Putin'in komutasında balistik füze tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatların tümünün başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın stratejik nükleer kuvvetleri, Rus Deniz Kuvvetleri, Rusya Hava Kuvvetleri ve Rusya Kara Kuvvetleri'nin katılımıyla büyük bir tatbikat gerçekleştirildiği belirtildi. BOMBARDIMAN UÇAKLARI HEDEFLERİ VURDU Tatbikatın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in komutasında yapıldığı ifade edilirken, Arhangelsk bölgesinde bulunan Plesetsk Uzay Üssü ve Barents Denizi'nden balistik ve seyir füzelerinin fırlatıldığı kaydedildi. Tatbikatta Ukrainka Hava Üssü ve Engels Hava Üssü'nden havalanan Tu-160 ve Tu-95MS bombardıman uçaklarıyla da önceden belirlenen hedeflerin vurulduğu belirtildi. TATBİKATLAR BAŞARIYLA TAMAMLANDI Ayrıca tatbikatta Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyeti'ndeki Pemboy ve Kamçatka'da bulunan Kura eğitim sahalarından da balistik füzeler fırlatılarak katılım sağlandığı aktarıldı. Tatbikatların tümünün başarıyla tamamlandığı aktarılırken Rusya ve ABD arasında uzatılması yönünde görüşmeleri devam eden Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması (START-3) 5 Şubat 2021 tarihinde sonlanacak.

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