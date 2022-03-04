Rusya'dan Facebook'a erişim engeli - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Rusya, Meta'nın sahibi olduğu Facebook'a erişim yasağı getirildiğini açıkladı.

Batılı teknoloji devlerinin Rusya'ya başlattığı yaptırımlara karşı Rusya'dan da karşı hamle geldi. Daha önce Facebook tarafından Rus medya kuruluşlarının sayfalarına getirilen kısıtlamalar ve engellere karşı Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) harekete geçti. Yapılan açıklamada Facebook'a, Rusya'da erişim engeli getirildiği duyurularak, "4 Mart 2022'de, Rusya Federasyonu topraklarında Facebook sosyal medya ağına erişimin engellenmesine karar verildi" denildi.

Geçtiğimiz hafta ülkede yavaşlatılan Facebook bu karar ile birlikte tamamen engellendi.

Öte yandan Amerika'nın Sesi, BBC ve Deutsche Welle gibi batılı ülkelerin medya kuruluşlarının internet siteleri de Rusya'nın Ukrayna operasyonlarında yanlış bilgiler yaydığı gerekçesiyle engellendi.

(Erhan Altıparmak/ İHA)