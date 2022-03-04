Rusya'dan Facebook'a erişim engeli - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'dan Facebook'a erişim engeli

04.03.2022 22:04
Rusya'dan Facebook'a erişim engeli

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Rusya, Meta'nın sahibi olduğu Facebook'a erişim yasağı getirildiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Rusya, Meta'nın sahibi olduğu Facebook'a erişim yasağı getirildiğini açıkladı.

Batılı teknoloji devlerinin Rusya'ya başlattığı yaptırımlara karşı Rusya'dan da karşı hamle geldi. Daha önce Facebook tarafından Rus medya kuruluşlarının sayfalarına getirilen kısıtlamalar ve engellere karşı Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) harekete geçti. Yapılan açıklamada Facebook'a, Rusya'da erişim engeli getirildiği duyurularak, "4 Mart 2022'de, Rusya Federasyonu topraklarında Facebook sosyal medya ağına erişimin engellenmesine karar verildi" denildi.

Geçtiğimiz hafta ülkede yavaşlatılan Facebook bu karar ile birlikte tamamen engellendi.

Öte yandan Amerika'nın Sesi, BBC ve Deutsche Welle gibi batılı ülkelerin medya kuruluşlarının internet siteleri de Rusya'nın Ukrayna operasyonlarında yanlış bilgiler yaydığı gerekçesiyle engellendi.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

YORUMLAR
500
Rusya'da Facebook'a erişim yasaklandı Rusya'da Facebook'a erişim yasaklandı Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası sosyal medyada savaşla ilgili paylaşılan gerçek dışı fotoğraf ve videolar Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası sosyal medyada savaşla ilgili paylaşılan gerçek dışı fotoğraf ve videolar

Facebook, Ukrayna, Medya, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya'dan Facebook'a erişim engeli - Son Dakika


Son Dakika
22:20 Ukrayna'da son durum! Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: 9 bin 200 Rus askeri öldürüldü
22:14 5 maçlık yenilmezlik serisi son buldu! Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti
21:56 Rusya ve Ukrayna Türkiye'de mi görüşecek? Bakan Çavuşoğlu'nun çağrısına Rusya'dan destek geldi
21:47 Fatih Erbakan, seçim ikinci tura kalırsa kime oy vereceğini açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığı üzerinden tercih yaptı
21:40 MMA dövüşçüsü Ihor Potieria, savaşa sessiz kalan hafif sıklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov'u eleştirdi: Onur ve inanç hakkında boğazını yırttın
21:26 Isparta'da bir ayda iki kere elektrik kesintisi yaşandı! 3 kişi görevinden alındı
21:08 Şamil Tayyar'dan görevinden istifa eden Bekir Pakdemirli'ye çok konuşulacak sözler: Kibrinden kurtulmasını Rabbimden niyaz ederim
21:03 SİHA'larla ilgili yaptığı açıklamayla gündem olan Merdan Yanardağ'a Selçuk Bayraktar'dan cevap: Katranı kaynatsam olur mu şeker
20:57 Ukrayna'nın tam teşekküllü işgal edileceğini söyledi! Zelenski, vatandaşlara sokağa çıkın çağrısı yaptı
20:48 Bu sezon 24 maça çıktı! Kolombiyalı futbolcu için Beşiktaş ve Galatasaray mücadeleye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 22:26:39. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya'dan Facebook'a erişim engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement