Son Dakika Haberleri: Rusya'dan Filipinler'e denizaltı gücü oluşturmasına yardımı teklifi
Son Dakika Güncel Rusya'dan Filipinler'e denizaltı gücü oluşturmasına yardımı teklifi

Rusya'dan Filipinler'e denizaltı gücü oluşturmasına yardımı teklifi

39 dakika önce

Rusya, takımada ülkesi Filipinler'in denizaltı gücü inşa etmesinde yardıma hazır olduğunu bildirdi.

Rusya'dan Filipinler'e denizaltı gücü oluşturmasına yardımı teklifi, System.String[]

Rusya, takımada ülkesi Filipinler'in denizaltı gücü inşa etmesinde yardıma hazır olduğunu bildirdi.

Filipinler Haber Ajansının haberine göre, Rusya'nın Manila Büyükelçisi Igor Khovaev, Makati kentinde düzenlediği basın toplantısında, Filipinler'in kara sularını korumak için denizaltı filosuna ihtiyaç duyduğunu belirtti.

"Bir takımada ülkesi olarak Filipinler'in kendi denizaltı gücünü geliştirme hakkı var." diyen Khovaev, daha önce Vietnam'a sağladıkları gibi Filipinler'e denizaltı sağlayabileceklerini ifade etti.

Rus denizaltılarının dünyanın en iyileri olduğunu ileri süren Büyükelçi Khovaev, "Ülkenizin denizaltı gücü olmasına yardım etmeye hazırız." dedi.

Filipinler Donanması, geçen yıl ilk defa Rusya'nın Vladivostok kentinde liman ziyareti yapmıştı.

Rusya, iki yıl önce Vietnam'a, 6 Kilo sınıfı denizaltıyı 1,8 milyar dolara satmıştı.

Manila yönetimi ile Çin arasında Güney Çin Denizi nedeniyle hakimiyet tartışmaları yaşanıyordu. Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemininin olmadığına karar vermişti.

Ancak Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, son Çin ziyaretinde mahkemenin kararını göz ardı edebilecekleri ve Çin ile iş birliğine gidebileceklerini açıklamıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Filipinler, Vietnam, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'dan bazı çatlak sesler çıkıyor
Yağmur Sarıoğlu Rusya'da 207 metreden bungee jumping yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le 10 ayda 8 kez görüştü Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı: Siz geldiniz hava ne güzel oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 16:35:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'dan Filipinler'e denizaltı gücü oluşturmasına yardımı teklifi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]