Rusya'dan Filipinler'e denizaltı gücü oluşturmasına yardımı teklifi

Rusya, takımada ülkesi Filipinler'in denizaltı gücü inşa etmesinde yardıma hazır olduğunu bildirdi.

Filipinler Haber Ajansının haberine göre, Rusya'nın Manila Büyükelçisi Igor Khovaev, Makati kentinde düzenlediği basın toplantısında, Filipinler'in kara sularını korumak için denizaltı filosuna ihtiyaç duyduğunu belirtti.

"Bir takımada ülkesi olarak Filipinler'in kendi denizaltı gücünü geliştirme hakkı var." diyen Khovaev, daha önce Vietnam'a sağladıkları gibi Filipinler'e denizaltı sağlayabileceklerini ifade etti.

Rus denizaltılarının dünyanın en iyileri olduğunu ileri süren Büyükelçi Khovaev, "Ülkenizin denizaltı gücü olmasına yardım etmeye hazırız." dedi.

Filipinler Donanması, geçen yıl ilk defa Rusya'nın Vladivostok kentinde liman ziyareti yapmıştı.

Rusya, iki yıl önce Vietnam'a, 6 Kilo sınıfı denizaltıyı 1,8 milyar dolara satmıştı.

Manila yönetimi ile Çin arasında Güney Çin Denizi nedeniyle hakimiyet tartışmaları yaşanıyordu. Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemininin olmadığına karar vermişti.

Ancak Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, son Çin ziyaretinde mahkemenin kararını göz ardı edebilecekleri ve Çin ile iş birliğine gidebileceklerini açıklamıştı.