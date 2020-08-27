Rusya'dan Filistinli gruplara Moskova daveti - Son Dakika

Rusya'nın, Filistin'de ulusal birlik ve uzlaşı sürecinin güçlendirilmesi için Filistinli grupları Moskova'ya davet edeceği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Kays Abdulkerim Ebu Leyla ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, ülkesinin, Filistin'de ulusal birlik ve uzlaşma sürecinin güçlenmesi için Filistinli gruplara Moskova'da düzenlenecek bir toplantı için resmi davet göndereceğini belirtti.

Görüşmede, Filistin'de ulusal birliğin güçlendirilmesi için atılan mevcut adımlar ve bu bağlamda Rusya'nın rolü ele alındı.

"Toplantı tarihi henüz belirlenmedi"

Filistin Halk Partisi Başkanı Bessam es-Salihi, Rusya'nın davetiyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, davetin geldiğini ancak tüm Filistinli gruplara davetin henüz ulaşmadığını ve toplantı tarihinin belirlenmediğini söyledi.

Davetle ilgili bazı engellere işaret eden Salihi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ulaşımda yaşanabilecek bazı zorluklar yaşanabileceğini dile getirdi.

Şubat 2019'da 12 Filistinli grup Moskova'da bir araya gelerek bölünmüşlüğün sona ermesi ve ABD'nin sözde barış planına (Yüzyılın Anlaşması Planı) karşı yapılacak mücadelenin gerekliliğini vurgulamıştı. Filistinli gruplar Moskova'daki söz konusu toplantıda grupların uzlaşması konusunu ve Filistin davasının önündeki engelleri ele almış ama bazı konulardaki farklı görüşler nedeniyle herhangi bir sonuç bildirgesi yayınlanmamasına karar vermişlerdi.

Filistin toprakları 2007 Haziran'ından bu yana Batı Şeria ve Gazze olmak üzere Fetih ve Hamas hareketleri arasında bölünmüşlük yaşıyor. Bölgesel ve uluslararası tüm çabalara rağmen Fetih ve Hamas hareketleri arasındaki bölünmüşlük sonlandırılamadı.