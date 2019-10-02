Rusya'dan "Fırat'ın doğusu" açıklaması
1 saat önce
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, (Fırat'ın doğusundaki) Durumun, Türkiye ile Suriye yönetimi arasındaki etkileşim konusu olmasından yanayız. Tarafların anlaşabileceğini düşünüyoruz.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ( Fırat'ın doğusundaki) Durumun, Türkiye ile Suriye yönetimi arasındaki etkileşim konusu olmasından yanayız. Tarafların anlaşabileceğini düşünüyoruz. Bu konuda her şekilde yardımcı olacağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:11
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