Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov , ( Fırat 'ın doğusundaki) Durumun, Türkiye ile Suriye yönetimi arasındaki etkileşim konusu olmasından yanayız. Tarafların anlaşabileceğini düşünüyoruz. Bu konuda her şekilde yardımcı olacağız." dedi.

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