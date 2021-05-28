Rusya'dan Fransa ve Avusturya havayollarına ret - Son Dakika

Rusya, Air France ve Austrian Airlines havayollarına ait yolcu uçaklarının Belarus hava sahasını kullanmadan Moskova seferini gerçekleştirmek için oluşturdukları yeni rota düzenlemesini kabul etmemesi sonucu uçuşlar iptal edildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Litvanya'nın başkenti Vilnius'a giden ve içerisinde 123 yolcusu bulunan Ryanair'e ait yolcu uçağı Belarus üzerinden transit geçerken başkent Minsk'e zorla indirilmiş ve uçakta seyahat eden Belaruslu muhalif gazeteci Roman Pratasevich'in gözaltına alınmıştı. Belarus Hava Kuvvetlerine ait MiG-29 tipi savaş uçağın zorla indirilmesinin ardından Avrupa ülkeleri Belarus'u suçlarken, Rusya destek vermişti. Gelişmelerin ardından hava yolları, rotalarını değiştirerek Belarus hava sahasını pas geçmeye başladı. Avrupa Birliği, Belarus'a hava sahasını kapatırken Rusya da Fransa ve Avusturya uçaklarının rotasını değiştirmesine izin vermedi.

Rusya'dan ret

Rusya, Air France ve Austrian Airlines havayollarına ait yolcu uçaklarının Belarus hava sahasını kullanmadan Moskova seferini gerçekleştirmek için oluşturdukları yeni rotayı kabul etmedi. Ret karar, yaşanan diplomatik çatışmada Kremlin'in ilk kez hamlesi oldu. Rusya'nın Belarus'u destekleme amacıyla attığı bu adım Paris ile Moskova arasında en az 4 Air France uçuşunun iptal edilmesine neden oldu. Bazı yolcular Moskova uçuşları için Rus havayolu Aeroflot'u tercih etmek durumunda kaldı.

Avusturya: "Akıl almaz karar"

Rusya'nın kararına Avusturya Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Bakanlık, Rusya'nın kararını "akıl almaz" olarak nitelendirdi. Fransa Ulaştırma Bakanlığı ise, "karşılıklılık ilkesine saygı gösterilmesi" gerektiğini bildirdi.

Avrupa Birliği, yaşanan gelişmeler ışığında Belarus'a ait havayolu Belavia, 30 Ekim tarihine kadar Varşova, Milano, Amsterdam, Roma, Frankfurt, Berlin, Münih, Hanover, Viyana, Brüksel, Barselona ve Kaliningrad uçuşlarını askıya almak zorunda kalındığını açıklamıştı. - MOSKOVA