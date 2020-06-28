Rusya'dan gelen 2 Türk Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı - Son Dakika

Rusya'dan gelen 2 Türk Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı

Rusya'dan gelen 2 Türk Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı Rusya'dan ambulans uçakla getirilen Türk vatandaşları Bursa Şehir Hastanesine getirildi Rusya'da korana virüsü teşhisi konulan 2 Türk vatandaşı, Rusya'dan ambulans uçak ile Türkiye'ye getirildi.

Rusya'dan gelen 2 Türk Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı

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Rusya'dan ambulans uçakla getirilen Türk vatandaşları Bursa Şehir Hastanesine getirildi

BURSA - Rusya'da korana virüsü teşhisi konulan 2 Türk vatandaşı, Rusya'dan ambulans uçak ile Türkiye'ye getirildi. Bursa Yenişehir Havaalanı'ndan alınan hastalar Bursa Şehir Hastanesi'ne getirilerek, tedavilerine başlandı.

Rusya'dan Covid-19 teşhisi konulan 59 yaşındaki Sedrettin Küçük ile 51 yaşındaki Uğur Kurt isimli 2 Türk vatandaşı, Türkiye'de tedavi olmak için çağrıda bulundu. 2 vatandaşın talebine kayıtsız kalmayan Sağlık Bakanlığı, ambulans uçağı Rusya'ya gönderdi. Sedrettin Küçük, Rusya Blagoveshchensk Şehir Kliniği Hastanesinden, Uğur Kurt ise Svobodnenskaya Şehir Kliniği Hastanesinden alınarak ambulans uçağı ile Bursa Yenişehir Hava Alanına 21.45 itibariyle getirdi.

112 Acil Servis özel ekipleri tarafından uçaktan teslim alınan 2 Türk vatandaşı, Bursa Şehir Hastanesine nakledildi. Küçük ve Kurt tedavi altına alınırken, yakınların hastane önünde gözyaşlarını tutamadı. Bursa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Covid-19 Polikliniği Sorumlu Uzman Doktor Gülbahar Çalışkan, "2 Türk vatandaşımızı Rusya'dan getirdik. Yoğun bakıma yatışlarını yapıp gerekli tedavilerini düzenleyeceğiz. Bir tanesinin durumu ağır solunum cihazına bağlı olarak geldi. Diğeri daha hafif ikisini de yoğun bakıma alıp tedavilerini tamamlayacağız" dedi.

Şehir Hastanesi, Bursa, Rusya, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 00:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Rusya'dan gelen 2 Türk Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı - Son Dakika
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