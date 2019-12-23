Rusya'dan gelen gazetecilere Çanakkale tanıtımı - Son Dakika
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Rusya'dan gelen gazetecilere Çanakkale tanıtımı

6 saat önce

Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ÇARO), charter seferler ile İstanbul'a gelen ve tatillerini Türkiye'de geçirmek isteyen tarih, kültür ve gastronomi meraklısı Rusları bölgeye çekmek için girişimlerde bulunuyor.

Rusya'dan gelen gazetecilere Çanakkale tanıtımı, System.String[]

Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ÇARO), charter seferler ile İstanbul'a gelen ve tatillerini Türkiye'de geçirmek isteyen tarih, kültür ve gastronomi meraklısı Rusları bölgeye çekmek için girişimlerde bulunuyor.


Rusya'dan gelen 18 basın mensubuna yönelik tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Çanakkale gezisinde ilk olarak, konukların tarihleri için en önemli yerlerden biri olan ve iki ülkenin dostluğunun işaretlerinden sayılan Gelibolu Rus Anıtı ziyaret edildi. Daha sonra Biga ilçesindeki Parion Antik Kenti, Kazı Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş ve kazı ekibi rehberliğinde gezdirildi. Ardından, Müze Müdürü Rıdvan Gölcük ve Troya Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan eşliğinde, " Avrupa'da Yılın Müzesi" finaline kalan Troya Müzesi görüldü.

ÇARO Başkanı Cihan Müşterioğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bölge turizmi adına önemli girişimlerde bulunduklarını belirtti.

Müşterioğlu, şunları kaydetti:

"ÇARO girişimleri, Istantour ve Global Branding firmalarının iş birliği ile Çanakkale ve Balıkesir'in içinde bulunduğu Marmara tur programları dizayn edildi. Bu sayede Rusya ve Türk cumhuriyetlerinde 7 bin 800 alt acentesi bulunan Rusya'nın en eski ve en büyük tur operatörü, İstanbul'a getireceği Rus turistleri bölgemize taşıyacak. Çanakkale'nin tarihi ve coğrafi değerlerinin öncelikle tur operatörleri, acenteler ve basın grubu tarafından görülerek değerlendirilmesi bölgeye önümüzdeki süreçte gelecek turistlerin kararlarında pozitif etki yaratacak."

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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:58 Kaynak: AA
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