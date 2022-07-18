RUSYA'DAN GELEN KRUVAZİYER İSTANBUL'DA - Son Dakika
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RUSYA'DAN GELEN KRUVAZİYER İSTANBUL'DA

18.07.2022 13:45

GALATAPORT İstanbul'a bin 339 yolcu kapasiteli Astoria Grande adlı kruvaziyer yanaştı.

GALATAPORT İstanbul'a bin 339 yolcu kapasiteli Astoria Grande adlı kruvaziyer yanaştı. Rusya'dan gelen gemi Bozcaada'ya gitmek üzere yarın akşam yola çıkacak.

Rusya'nın Karadeniz'deki Soçi limanından kalkan 193 metre boyunda, 40 metre yüksekliğinde, bin 339 yolcu kapasiteli Astoria Grande adlı kruvaziyer bu sabah 11.00'de Galataport İstanbul'a yanaştı. Yerli ve yabancı turistleri İstanbul'la buluşturan gemi yarın 20.00'de limandan ayrılacak ve Bozcaada'ya gidecek. Geminin şu an yüzde 50 oranında dolu olduğu ve bir sonraki rotasının da Sinop olacağı öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel RUSYA'DAN GELEN KRUVAZİYER İSTANBUL'DA - Son Dakika

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