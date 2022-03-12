Rusya'dan gelen tonlarca ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'na ulaştı - Son Dakika
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Rusya'dan gelen tonlarca ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'na ulaştı

12.03.2022 02:59

Rusya'dan gelen tonlarca ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'na ulaştı Rusya'nın Yisk limanından çıkış yapan 6 bin 99 ton ay çiçek yağı yüklü Lilac isimli yük gemisi, Kerç kanalını geçerek İstanbul Boğazına ulaştı.

Rusya'dan gelen tonlarca ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'na ulaştı

İSTANBUL - Rusya'nın Yisk limanından çıkış yapan 6 bin 99 ton ay çiçek yağı yüklü Lilac isimli yük gemisi, Kerç kanalını geçerek İstanbul Boğazına ulaştı. İstanbul Boğazı'ndan geçişini tamamlayan yük gemisinin, 15 Mart'ta Mersin Limanı'nda olması bekleniyor.

Tonlarca ayçiçek yağını taşıyan yük gemisi, Rusya'nın Yisk Limanı'ndan çarşamba günü hareket etti. Kerç kanalını geçerek saat 01.30'da İstanbul Boğazına ulaşan Lilac isimli yük gemisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda geçiş yaptı.

Gemi geçişine Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. İstanbul Boğazından geçişini tamamlayan yük gemisi, Marmara Denizi'nden geçip Çanakkale Boğazı'na doğru yol aldı.

Rusya'dan gelen tonlarca ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'na ulaştı
Rusya'dan gelen tonlarca ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'na ulaştı
Rusya'dan gelen tonlarca ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'na ulaştı
Rusya'dan gelen tonlarca ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'na ulaştı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Rusya'dan gelen tonlarca ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'na ulaştı - Son Dakika


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