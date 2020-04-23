Rusya'dan getirilen 188 kişi, Kastamonu'da karantinaya alındı - Son Dakika

Rusya'dan getirilen 188 kişi, Kastamonu'da karantinaya alındı

KASTAMONU - Rusya'dan uçakla Türkiye'ye gelen 188 kişi, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında Kastamonu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Rusya'dan kalkan özel uçakla Kastamonu'ya getirilen 188 Türk vatandaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Baharzade Feride Hanım Yurdu'nda 14 gün karantina altına alındı.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle bulundukları ülkelerde mahsur kalan Türk vatandaşları, Türkiye'ye getirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Rusya'dan özel uçuş ile Kastamonu Havalimanına inen uçakta bulunan Türk vatandaşları, Kastamonu'da hazırlanan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurduna yerleştirildi. Kastamonu'da geniş güvenlik önlemleri altında otobüslerle Kastamonu Havalimanından Kastamonu Üniversitesi kampusu içerisinde bulunan Baharzade Feride Hanım Yurduna getirilen Türk vatandaşları, burada 14 gün boyunca karantina altında tutulacak.

Türk vatandaşları gelmeyen önce kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yurtta kalacak misafirler için odalara el dezenfektanı, temizlik malzemeleri, havlu, terlik, çay, şeker, diş fırçası, sıvı sabun, şampuan, kolonya, ıslak mendil, tıraş bıçağı ve diş macunu bırakıldı.

Bu süreçte misafirlere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD, Kızılay, Sağlık Müdürlüğü, Jandarma ve Emniyet görevlileri yardımcı olacak.