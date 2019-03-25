Rusya'dan Golan Tepeleri ile İlgili Sert Açıklama
1 saat önce
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Golan Tepeleri'nin ABD tarafından İsrail toprağı olarak tanınmasını "uluslararası hukuka aykırı" olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Maria Zaharova
, Golan Tepeleri
'nin ABD
tarafından İsrail
toprağı olarak tanınmasını "uluslararası hukuka aykırı" olarak nitelendirdi. ABD Başkanı Donald Trump
'ın Golan Tepeleri'ni İsrail toprakları olarak tanıyan kararnameyi imzalaması üzerine Rusya'da tepkiler daha da artıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, yaptığı açıklamada Trump'ın kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi. ABD politikasını eleştiren Zaharova, "Sayın Trump, Golan Tepeleri'ni İsrail toprakları olarak tanıyan ilgili bir belge imzaladı. Ne diyebilirim? Bu konuyu düzenli olarak defalarca konuşmuştuk. Maalesef böyle bir karar Orta Doğu
bölgesinde yeni bir gerginliğe neden olabilir" diye konuştu. Zaharova, Trump'ın bu kararının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
kararlarına da aykırı olduğunu söyledi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:01 Kaynak: İHA
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