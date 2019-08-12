Rusya'dan Google'a protesto uyarısı: Yasa dışı gösterilerin reklamını yapma

Rus iletişim denetleme ve düzenleme kurumu Roscomnadzor, Google'dan YouTube üzerinden yasa dışı toplu eylemlerin reklamını yapmamasını istedi.Rusya'da onbinlerce kişi Moskova'da yapılacak yerel seçimler öncesi adil ve özgür seçim talebiyle protesto gösterisi düzenlemiş ve polis kalabalığa sert müdahalede bulunmuştu.