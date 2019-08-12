Son Dakika Haberleri: Rusya'dan Google'a protesto uyarısı: Yasa dışı gösterilerin reklamını yapma
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Rusya'dan Google'a protesto uyarısı: Yasa dışı gösterilerin reklamını yapma

1 saat önce

Rus iletişim denetleme ve düzenleme kurumu Roscomnadzor Google'dan YouTube üzerinden yasa dışı toplu eylemlerin reklamını yapmamasını istedi

Rusya'dan Google'a protesto uyarısı: Yasa dışı gösterilerin reklamını yapma, System.String[]
Rus iletişim denetleme ve düzenleme kurumu Roscomnadzor, Google'dan YouTube üzerinden yasa dışı toplu eylemlerin reklamını yapmamasını istedi.

Rusya'da onbinlerce kişi Moskova'da yapılacak yerel seçimler öncesi adil ve özgür seçim talebiyle protesto gösterisi düzenlemiş ve polis kalabalığa sert müdahalede bulunmuştu.
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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:06 
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