Son Dakika Haberleri: Rusya'dan Google ve Facebook'a "siyasi reklam"uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Rusya'dan Google ve Facebook'a "siyasi reklam"uyarısı

31 dakika önce

Rusya Federal Radyo ve Televizyon Denetim Kurulu (Roskomnadzor), ülkede hafta sonu yapılacak şehir meclisi seçimleri süresince siyasi reklamların yayınlanmama konusunda sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Google'a uyarıda bulundu.

Rusya'dan Google ve Facebook'a

Rusya Federal Radyo ve Televizyon Denetim Kurulu (Roskomnadzor), ülkede hafta sonu yapılacak şehir meclisi seçimleri süresince siyasi reklamların yayınlanmama konusunda sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Google'a uyarıda bulundu.

Roskomnadzor'dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Moskova dahil bazı bölgelerinde hafta sonu düzenlenecek seçimlere ilişkin Facebook ve bağlı şirketi Instagram ile Google ve bağlı şirketi YouTube'a yönelik uyarı yapıldığı belirtildi.

Seçim günlerinde siyasi reklamlara izin vermemesi konusunda söz konusu şirketlerin uyarıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Uyarılara uyulmaması, seçimlere müdehale ve iç işlerine karışma girişimi olarak değerlendirilecektir." ifadesi kullanıldı.

Rusya'da 7-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şehir meclisi seçimlerine katılmak isteyen bağımsız adayların kayıtlarının iptal edilmesi üzerine yapılan protestolar nedeniyle yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Facebook, Google, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Facebook dünyayı sarsan iddiayı doğruladı: 217 milyon kullanıcının telefonu internette
Son dakika: TSK ve MİT'in ortak operasyonunda 4 PKK'lı öldürüldü İSMEK'in kapanacağı iddialarına İBB'den yalanlama Canan Kaftancıoğlu, hakkında verilen hapis cezasını rap paylaşımıyla eleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 19:03:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'dan Google ve Facebook'a "siyasi reklam"uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]