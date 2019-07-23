Son Dakika Haberleri: Rusya'dan Güney Kore'nin hava sahası ihlali iddiasına yalanlama
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Rusya'dan Güney Kore'nin hava sahası ihlali iddiasına yalanlama

1 saat önce

Rusya, Güney Kore'nin, Rusya'ya ait bir askeri uçağın hava sahasını ihlal ettiği iddiasını yalanladı.

Rusya'dan Güney Kore'nin hava sahası ihlali iddiasına yalanlama, System.String[]
Rusya, Güney Kore'nin, Rusya'ya ait bir askeri uçağın hava sahasını ihlal ettiği iddiasını yalanladı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 Tu-95 tipi savaş uçağının, Japon Denizi üzerindeki tarafsız bölgede planlı uçuş yaptığı bildirildi.
Rus uçaklarının uluslararası kurallar çerçevesinde rotalarında hareket ettiği öne sürülen açıklamada, "Uçaklar, uluslararası kurallar çerçevesinde Güney Kore'nin hava sahasını ihlal etmeden planlı uçuş yaptı. Güney Kore'ye ait F-16 savaş uçakları, yaptıkları manevralarla Rus uçaklarını tehlikeye attı. Uçaklarımıza, uyarı ateşi yapılmadı." ifadeleri yer aldı.
Güney Kore, hava sahasını ihlal eden Rusya'ya ait bir askeri uçağa uyarı ateşi açıldığını duyurmuştu.
Güney Kore, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:09 Kaynak: AA
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