Rusya'dan Güney Kore'nin hava sahası ihlali iddiasına yalanlama
35 dakika önce
Rusya, Güney Kore'nin, Rusya'ya ait bir askeri uçağın hava sahasını ihlal ettiği iddiasını yalanladı.
Rusya
, Güney Kore
'nin, Rusya'ya ait bir askeri uçağın hava sahasını ihlal ettiği iddiasını yalanladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:02
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