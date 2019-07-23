Son Dakika Haberleri: Rusya'dan Güney Kore'nin hava sahası ihlali iddiasına yalanlama
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Rusya'dan Güney Kore'nin hava sahası ihlali iddiasına yalanlama

35 dakika önce

Rusya, Güney Kore'nin, Rusya'ya ait bir askeri uçağın hava sahasını ihlal ettiği iddiasını yalanladı.

Rusya'dan Güney Kore'nin hava sahası ihlali iddiasına yalanlama, System.String[]
Rusya, Güney Kore'nin, Rusya'ya ait bir askeri uçağın hava sahasını ihlal ettiği iddiasını yalanladı.
Güney Kore, Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:02 
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