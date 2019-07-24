Rusya'dan Güney Kore'ye 'pişmanlık' mesajı
42 dakika önce
Rusya'nın Seul Askeri Ataşesi, Güney Kore yönetimine "hava sahası ihlalinin teknik bir hatadan kaynakladığını, olay nedeniyle derin pişmanlık duydularını" bildirdi.
Rusya
'nın Seul
Askeri Ataşesi, Güney Kore
yönetimine "hava sahası ihlalinin teknik bir hatadan kaynakladığını, olay nedeniyle derin pişmanlık duydularını" bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:47
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