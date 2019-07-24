Son Dakika Haberleri: Rusya'dan Güney Kore'ye 'pişmanlık' mesajı
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Rusya'dan Güney Kore'ye 'pişmanlık' mesajı

42 dakika önce

Rusya'nın Seul Askeri Ataşesi, Güney Kore yönetimine "hava sahası ihlalinin teknik bir hatadan kaynakladığını, olay nedeniyle derin pişmanlık duydularını" bildirdi.

Rusya'dan Güney Kore'ye 'pişmanlık' mesajı, System.String[]
Rusya'nın Seul Askeri Ataşesi, Güney Kore yönetimine "hava sahası ihlalinin teknik bir hatadan kaynakladığını, olay nedeniyle derin pişmanlık duydularını" bildirdi.
Güney Kore, Rusya, Seul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:47 
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