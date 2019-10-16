Son Dakika Haberleri: Rusya'dan Gürcistan'a kısıtlı uçuş izni
Son Dakika Güncel Rusya'dan Gürcistan'a kısıtlı uçuş izni

Rusya'dan Gürcistan'a kısıtlı uçuş izni

1 saat önce

Rusya Federal Havacılık Ajansı (Rosaviatsiya), 8 Temmuz'dan bu yana yasak olan Gürcistan uçuşlarına kısmen izin verdi.

Rusya'dan Gürcistan'a kısıtlı uçuş izni, System.String[]

Rusya Federal Havacılık Ajansı (Rosaviatsiya), 8 Temmuz'dan bu yana yasak olan Gürcistan uçuşlarına kısmen izin verdi.

Rosaviatsiya'nın internet sitesinde yayımlanan talimata göre, Rus Sibir (S7) hava yoluna Gürcistan'ın en büyük ikinci şehri Kutaisi'ye uçuş için izin verildi.

S7'den yapılan açıklamada da söz konusu iznin, uçuşların hemen başlayacağı anlamına gelmediği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gürcistan'da düzenlenen Rusya karşıtı protestoların ardından Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan'a uçmasını geçici olarak yasaklayan kararnameyi 8 Temmuz'da imzalamıştı.

Gürcistan, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:39 Kaynak: AA
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