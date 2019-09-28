Son Dakika Haberleri: Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması: Ankara bu isteğinde çok haklı
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Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması: Ankara bu isteğinde çok haklı

56 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin, "Ankara bu isteğinde çok haklı çünkü şu an ABD'nin kontrolündeki bölgeden sızan teröristler yüzünden sıkıntı yaşıyor" dedi

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması: Ankara bu isteğinde çok haklı, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin, "Ankara bu isteğinde çok haklı çünkü şu an ABD'nin kontrolündeki bölgeden sızan teröristler yüzünden sıkıntı yaşıyor" dedi.


Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan Lavrov, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Ankara, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:30 
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