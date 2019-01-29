Son Dakika Haberleri: Rusya'dan Hamas'a Davet

Rusya'dan Hamas'a Davet

1 saat önce

Hamas, Filistin uzlaşısını görüşmek üzere Şubat ayı başında Rusya'da düzenlenecek toplantı için Moskova yönetiminden davet aldığını açıkladı.

Rusya'dan Hamas'a Davet, System.String[]
Hamas, Filistin uzlaşısını görüşmek üzere Şubat ayı başında Rusya'da düzenlenecek toplantı için Moskova yönetiminden davet aldığını açıkladı.

Gazze Şeridi'ni kontrol eden Hamas Hareketi yaptığı açıklamada, "Filistin konusunu görüşmek üzere ve bölünmeyi bitirmek için Moskova tarafından davet edildik" ifadeleri kullanıldı. Hamas, "Filistin'in bütünlüğü ve Filistinli grupların bölünmesini bitirmek için bu fırsatı değerlendirmek gerek" şeklinde açıklamada bulundu.

Öte yandan, Filistin'in Moskova Büyükelçisi Abdulhafız Nufel, 11 Şubat'ta Moskova'da Filistinli grupları bir araya getirecek bir toplantı düzenlendiğini açıklamıştı. - GAZZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:41 Kaynak: İHA

Moskova, Filistin, Rusya Federasyonu, Hamas, Güncel
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