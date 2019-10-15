Rusya'dan harekat açıklaması

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye'nin Suriye'deki terör operasyonu sırasında Türk ve Şam yönetimi ordularının karşı karşıya gelmemelerini umduklarını söyledi.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusuyla (SMO) birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/ YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken, terör örgütünün Şam yönetimi ile anlaşma yaptığı iddiaları üzerine Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'dan açıklama geldi. Bogdanov, orduların karşı karşıya gelmemesini umduklarını söyleyerek, "Biz, olası bir çatışmanın olmamasını umuyoruz. Diğer taraftan ise tarafların uluslararası kurallara ve şartlara göre sorunlara çözüm getirilmesi amacıyla temas kurmasını umuyoruz" dedi. - MOSKOVA